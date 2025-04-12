Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 12 апреля, матчем «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» стартует 32-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 32-го тура АПЛ.
12 апреля, суббота:
- 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»;
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»;
- 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Астон Вилла»;
- 17:00 мск. «Брайтон» — «Лестер Сити»;
- 19:30 мск. «Арсенал» — «Брентфорд».
13 апреля, воскресенье:
- 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»;
- 16:00 мск. «Челси» — «Ипсвич Таун»;
- 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»;
- 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
14 апреля, понедельник:
- 22:00 мск. «Борнмут» — «Фулхэм».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 73 очка за 31 матч.
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