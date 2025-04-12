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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 32-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 12 апреля, матчем «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» стартует 32-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание матчей 32-го тура АПЛ.

12 апреля, суббота:

  • 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»;
  • 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»;
  • 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Астон Вилла»;
  • 17:00 мск. «Брайтон» — «Лестер Сити»;
  • 19:30 мск. «Арсенал» — «Брентфорд».

13 апреля, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»;
  • 16:00 мск. «Челси» — «Ипсвич Таун»;
  • 16:00 мск. «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»;
  • 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

14 апреля, понедельник:

  • 22:00 мск. «Борнмут» — «Фулхэм».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 73 очка за 31 матч.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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