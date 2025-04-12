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«Монако» — «Марсель»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:00

«Монако» — «Марсель»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:00
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Сегодня, 12 апреля, состоится матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Монако» — «Марсель» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 50 очков за 28 матчей. «Марсель» заработал 52 очка после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 74 очка за 28 игр.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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