«Монако» — «Марсель»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:00

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 50 очков за 28 матчей. «Марсель» заработал 52 очка после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 74 очка за 28 игр.

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