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«Рубин» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч 24-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 14-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Локомотив» (1:0).

После 23 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.