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«Бавария» — «Боруссия» Д: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

«Бавария» — «Боруссия» Д: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре мюнхенцы обыграли «Аугсбург» со счётом 3:1, а «шмели» победили «Фрайбург» — 4:1.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на восьмой строчке.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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