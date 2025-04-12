«Бавария» — «Боруссия» Д: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре мюнхенцы обыграли «Аугсбург» со счётом 3:1, а «шмели» победили «Фрайбург» — 4:1.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на восьмой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: