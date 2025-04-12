Колыванов — о поражении «Спартака»: махачкалинское «Динамо» отправило их в «нокдаун»

Экс-нападающий национальной команды России Игорь Колыванов высказался о матче московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«На мой взгляд, «Спартак» — это суперкоманда с прекрасными игроками. Однако весь первый тайм они приходили в себя после «нокдауна» на первых минутах. Думаю, что в перерыве Станкович дал игрокам очень серьёзную взбучку и дал понять, что так в футбол играть нельзя.

Надо сделать огромный комплимент махачкалинскому «Динамо». Они удивили! «Спартак», видимо, не ожидал, что они будут так высоко прессинговать. Хозяева выглядели обескураженными», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.