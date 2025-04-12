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Стало известно, кого может продать «Манчестер Юнайтед» ради подписания Куньи

Стало известно, кого может продать «Манчестер Юнайтед» ради подписания Куньи
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«Манчестер Юнайтед» будет необходимо продать как минимум одного футболиста из нынешнего состава, чтобы приобрести 25-летнего форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью, к которому «красные дьяволы» проявляют активный интерес. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в контракте бразильского игрока есть пункт о его досрочном расторжении за £ 62,5 млн (€ 71,8 млн). Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант с продажей вингеров Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Антони, чтобы выручить средства на приобретение Куньи.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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