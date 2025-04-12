В «Динамо» Мх высказались о ситуации, когда клубный автобус уехал без вратаря Магомедова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию, когда клубный автобус уехал без голкипера Тимура Магомедова после матча со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Что касается ситуации с Магомедовым и уехавшим автобусом, ничего не случилось. Тимур остался с другими ребятами сдавать тесты, так как приехало ВАДА. Там были Агаларов и Кагермазов.
Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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