В «Динамо» Мх высказались о ситуации, когда клубный автобус уехал без вратаря Магомедова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию, когда клубный автобус уехал без голкипера Тимура Магомедова после матча со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Что касается ситуации с Магомедовым и уехавшим автобусом, ничего не случилось. Тимур остался с другими ребятами сдавать тесты, так как приехало ВАДА. Там были Агаларов и Кагермазов.

Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.