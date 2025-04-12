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В «Динамо» Мх высказались о ситуации, когда клубный автобус уехал без вратаря Магомедова

В «Динамо» Мх высказались о ситуации, когда клубный автобус уехал без вратаря Магомедова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию, когда клубный автобус уехал без голкипера Тимура Магомедова после матча со «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Что касается ситуации с Магомедовым и уехавшим автобусом, ничего не случилось. Тимур остался с другими ребятами сдавать тесты, так как приехало ВАДА. Там были Агаларов и Кагермазов.

Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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