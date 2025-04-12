Гвардиола: хотел бы, чтобы «Сити» играл в ЛЧ, но в этом сезоне мы далеки от элиты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда не готова конкурировать с ведущими европейскими клубами в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Я бы с удовольствием играл в Лиге чемпионов, но в нынешнем сезоне нам ещё далеко до того, чтобы сражаться с европейской [футбольной] элитой. Наша текущая реальность: полноценные недели [подготовки], отдых, хорошие тренировки. Каждая игра — это финал.Это не так уж сложно: осталось семь игр, каждая из которых — финал», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» покинул Лигу чемпионов в нынешнем сезоне на стадии стыковых матчей, где уступил мадридскому «Реалу».

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: