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Гвардиола: хотел бы, чтобы «Сити» играл в ЛЧ, но в этом сезоне мы далеки от элиты

Гвардиола: хотел бы, чтобы «Сити» играл в ЛЧ, но в этом сезоне мы далеки от элиты
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда не готова конкурировать с ведущими европейскими клубами в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Я бы с удовольствием играл в Лиге чемпионов, но в нынешнем сезоне нам ещё далеко до того, чтобы сражаться с европейской [футбольной] элитой. Наша текущая реальность: полноценные недели [подготовки], отдых, хорошие тренировки. Каждая игра — это финал.Это не так уж сложно: осталось семь игр, каждая из которых — финал», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» покинул Лигу чемпионов в нынешнем сезоне на стадии стыковых матчей, где уступил мадридскому «Реалу».

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