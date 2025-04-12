Андрей Лунёв — о воспитанниках «Динамо»: в ЦСКА и «Локо» молодёжь интегрируют в состав

Голкипер «Динамо» Москва и национальной команды России Андрей Лунёв высказался о воспитанниках бело-голубых.

— В последнее время много говорят про ЦСКА и «Локомотив» в контексте привлечения молодёжи в основной состав, как с этим обстоят дела в «Динамо»? Уступает ли в чём-то молодёжь бело-голубых своим сверстникам из других команд?

— У нас тоже достаточно много молодых ребят, которые стали чаще появляться в основной команде. Они с нами тренируются, на сборах регулярно играли.

В ЦСКА и «Локомотиве» воспитанников больше интегрируют в состав и дают им больше игрового времени, поэтому их чаще видят на поле и чаще о них говорят. Кто знает, как бы выглядели ребята из «Динамо», если бы они получали столько же игрового времени, уверенности.

— Окишора называют вторым Захаряном, увидели что-то общее?

— Я с Захаряном не так часто пересекался, поэтому не могу сказать, у кого какие были сильные качества. Мне их тяжело сравнивать, — приводит слова Лунёва Legalbet.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Пари НН».