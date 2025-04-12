Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв — о воспитанниках «Динамо»: в ЦСКА и «Локо» молодёжь интегрируют в состав

Андрей Лунёв — о воспитанниках «Динамо»: в ЦСКА и «Локо» молодёжь интегрируют в состав
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Динамо» Москва и национальной команды России Андрей Лунёв высказался о воспитанниках бело-голубых.

— В последнее время много говорят про ЦСКА и «Локомотив» в контексте привлечения молодёжи в основной состав, как с этим обстоят дела в «Динамо»? Уступает ли в чём-то молодёжь бело-голубых своим сверстникам из других команд?
— У нас тоже достаточно много молодых ребят, которые стали чаще появляться в основной команде. Они с нами тренируются, на сборах регулярно играли.

В ЦСКА и «Локомотиве» воспитанников больше интегрируют в состав и дают им больше игрового времени, поэтому их чаще видят на поле и чаще о них говорят. Кто знает, как бы выглядели ребята из «Динамо», если бы они получали столько же игрового времени, уверенности.

— Окишора называют вторым Захаряном, увидели что-то общее?
— Я с Захаряном не так часто пересекался, поэтому не могу сказать, у кого какие были сильные качества. Мне их тяжело сравнивать, — приводит слова Лунёва Legalbet.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Пари НН».

Материалы по теме
ЭСК РФС заявила, что Карасёв ошибочно не удалил с поля Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android