Кечинов: «Спартаку» недопустимо терять очки в таких играх, как с «Динамо» Махачкала

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче красно-белых и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Спартак» провалил первый тайм в матче с «Динамо» Махачкала. Возможно, была недооценка соперника, однако красно-белые заметно прибавили во втором тайме, а махачкалинцы устали и начали играть по счёту. Нельзя играть с таким настроем в таких матчах, потому что идёт борьба за золотые медали.

Недопустимо терять очки в таких играх, «Спартак» осложнил себе борьбу за чемпионство. В концовке сезона не хватит потерянных очков в матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» Махачкала. Стоит отметить, что в этом сезоне махачкалинцы — самый неудобный соперник для красно-белых.

Барко показал не лучший свой футбол, у него многое не получалось, и он часто терял мяч. Это ему несвойственно. Возможно, перед пенальти он сам не был уверен, поэтому сказал, что бить должен Медина. Получилось, как получилось. Ничего уже не вернёшь», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.