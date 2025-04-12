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Кечинов: «Спартаку» недопустимо терять очки в таких играх, как с «Динамо» Махачкала

Кечинов: «Спартаку» недопустимо терять очки в таких играх, как с «Динамо» Махачкала
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Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче красно-белых и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Спартак» провалил первый тайм в матче с «Динамо» Махачкала. Возможно, была недооценка соперника, однако красно-белые заметно прибавили во втором тайме, а махачкалинцы устали и начали играть по счёту. Нельзя играть с таким настроем в таких матчах, потому что идёт борьба за золотые медали.

Недопустимо терять очки в таких играх, «Спартак» осложнил себе борьбу за чемпионство. В концовке сезона не хватит потерянных очков в матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» Махачкала. Стоит отметить, что в этом сезоне махачкалинцы — самый неудобный соперник для красно-белых.

Барко показал не лучший свой футбол, у него многое не получалось, и он часто терял мяч. Это ему несвойственно. Возможно, перед пенальти он сам не был уверен, поэтому сказал, что бить должен Медина. Получилось, как получилось. Ничего уже не вернёшь», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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