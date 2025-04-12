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Кечинов: трансферы Солари и Гарсии в «Спартак» не оправдывают ожиданий

Кечинов: трансферы Солари и Гарсии в «Спартак» не оправдывают ожиданий
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что трансферы нападающих Пабло Солари и Ливая Гарсии, сделанные зимой, не оправдываются на текущий момент.

«Трансферы Солари и Гарсии в «Спартак» пока вообще не оправдывают ожиданий. Все ожидали от них гораздо большего. Мы видели их нарезки игр за аргентинский и европейский клубы, они выглядели очень сильно. Понятно, что у них проходит период адаптации и не может всё получаться сразу. Но в каких-то моментах должно проявляться их мастерство, однако этого очень мало», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После перехода Солари в «Спартак» он забил один гол и сделал два ассиста. Гарсия не отметился результативными действиями за красно-белых.

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