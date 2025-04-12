Двое болельщиков погибли перед матчем Кубка Либертадорес, игра была отменена

Группа болельщиков чилийского «Коло-Коло», у которых отсутствовали билеты на матч Кубка Либертадорес с «Форталезой», попыталась прорваться на стадион в преддверии этой игры. Полиция быстро отреагировала и разогнала толпу, однако в результате возникшей давки погибли два болельщика. Об этом сообщает Marca.

Подчёркивается, что через час начался матч, однако стадион постепенно начал узнавать о произошедшей трагедии. В середине второго тайма несколько фанатов выбежали на поле, в результате чего игра была прервана. Южноамериканские СМИ сообщают, что болельщики сделали это в знак протеста против продолжения встречи на фоне гибели двух фанатов.

Затем людям на стадионе сообщили, что матч отменён. За пределами стадиона продолжились столкновения между болельщиками и полицией.

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