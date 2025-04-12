Шикунов: Станкович мог остановить Медину во время пенальти, но никак не отреагировал
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о нереализованном пенальти полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Непонятно, что произошло в случае с исполнением пенальти. Барко с Мединой между собой переговорили, но мы не знаем, о чём шла речь. В итоге мяч оказался у Хесуса.
Даже тренерский штаб не успел отреагировать, ведь Станкович потом сказал, что Барко должен был бить. Деян мог как-то остановить эту ситуацию, но никак не отреагировал», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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