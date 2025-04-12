Шикунов: Станкович мог остановить Медину во время пенальти, но никак не отреагировал

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о нереализованном пенальти полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Непонятно, что произошло в случае с исполнением пенальти. Барко с Мединой между собой переговорили, но мы не знаем, о чём шла речь. В итоге мяч оказался у Хесуса.

Даже тренерский штаб не успел отреагировать, ведь Станкович потом сказал, что Барко должен был бить. Деян мог как-то остановить эту ситуацию, но никак не отреагировал», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.