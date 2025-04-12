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Шикунов: для «Спартака» комедия обыграть «Зенит», чтобы потом проиграть Махачкале

Шикунов: для «Спартака» комедия обыграть «Зенит», чтобы потом проиграть Махачкале
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче красно-белых и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Это какой-то ужас! Даже не пойму, что произошло в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Невозможно не настроиться на Махачкалу! У нас весь чемпионат тяжёлый — есть много бойцовских команд, которые друг у друга отнимают очки. У «Спартака» от великого до смешного — один шаг. Это комедия обыграть «Зенит», чтобы потом проиграть Махачкале.

Махачкалинцы в первом тайме выглядели очень здорово, они держали такой объём и скорости, а также везде успевали накрывать. Просто молодцы! Уже после перерыва «Динамо» вышло и защищало свой счёт, было тяжело. Но в первом тайме «Спартака» вообще не было, первый удар был на 38-й минуте», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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