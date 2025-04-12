Шикунов: для «Спартака» комедия обыграть «Зенит», чтобы потом проиграть Махачкале

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче красно-белых и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Это какой-то ужас! Даже не пойму, что произошло в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Невозможно не настроиться на Махачкалу! У нас весь чемпионат тяжёлый — есть много бойцовских команд, которые друг у друга отнимают очки. У «Спартака» от великого до смешного — один шаг. Это комедия обыграть «Зенит», чтобы потом проиграть Махачкале.

Махачкалинцы в первом тайме выглядели очень здорово, они держали такой объём и скорости, а также везде успевали накрывать. Просто молодцы! Уже после перерыва «Динамо» вышло и защищало свой счёт, было тяжело. Но в первом тайме «Спартака» вообще не было, первый удар был на 38-й минуте», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.