В «Реале» определили игроков, которые могут покинуть команду летом — AS

Мадридский «Реал» планирует провести обновление состава грядущим летом на фоне не лучшей игры в нынешнем сезоне, в результате чего несколько футболистов могут покинуть клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, наиболее вероятно, что по окончании сезона команду покинет 33-летний правый защитник Лукас Васкес, которого заменит Трент Александер-Арнольд.

Также испанский гранд могут покинуть 32-летний защитник Давид Алаба и 39-летний полузащитник Лука Модрич. Контракт хорватского футболиста с клубом заканчивается грядущим летом, и в «Реале» не уверены в целесообразности его продления. Трудовое соглашение Алабы истекает летом 2026 года, однако «сливочные» сомневаются, что он сможет демонстрировать прежний высокий уровень после тяжёлой травмы.