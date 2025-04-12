Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пальцев: «Спартак» — одна из лучших команд сезона, но они нас недооценили

Пальцев: «Спартак» — одна из лучших команд сезона, но они нас недооценили
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о минувшем матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Спартак» — одна из лучших команд нынешнего сезона. С ними тяжело играть. У «Спартака» очень квалифицированные футболисты. Мы хорошо настроились на эту игру, забили два быстрых гола. Могли забивать больше, а во втором тайме чуть подсели. Не мне судить, но «Спартак» нас недооценил. Нам это легло на руку», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android