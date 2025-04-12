Пальцев: «Спартак» — одна из лучших команд сезона, но они нас недооценили

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о минувшем матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:2).

«Спартак» — одна из лучших команд нынешнего сезона. С ними тяжело играть. У «Спартака» очень квалифицированные футболисты. Мы хорошо настроились на эту игру, забили два быстрых гола. Могли забивать больше, а во втором тайме чуть подсели. Не мне судить, но «Спартак» нас недооценил. Нам это легло на руку», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.