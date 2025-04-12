Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: мы переехали «Спартак»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о выездном матче с московским «Спартаком» (2:1).

«Всё логично. Первый тайм вы же видели, мне кажется, мы прямо их переехали. Прям переехали. Желание было, мотивация играть против «Спартака» на его арене в силовой футбол. Прессинговали. Это было что-то такое», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.