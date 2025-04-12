Полузащитник «Динамо» Мх Глушков объяснил победу над «Спартаком»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мы хорошо подготовились к матчу со «Спартаком», у нас было много сил. Просто так получилось. Во втором тайме была совсем другая игра. Что касается пенальти «Спартака», я не очень хорошо видел эпизод.

Если честно, сейчас я путаюсь в наших трактовках, потому что всё постоянно меняется», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.