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В «Пари НН» рассказали о состоянии Мухина, избитого президентом клуба «Динамо-Владивосток»

В «Пари НН» рассказали о состоянии Мухина, избитого президентом клуба «Динамо-Владивосток»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии 19-летнего полузащитника Антона Мухина, арендованного «Динамо-Владивосток» у нижегородской команды и попавшего в больницу после избиения президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером.

«Мы следим за ситуацией. Я нахожусь на контакте с Антоном и общался с руководством клуба. Он проходит необходимые медицинские процедуры, и мы ждём, когда он полностью восстановится. Для нас сейчас это приоритетная задача, мы хотим исключить все риски для его организма. Он молод и идёт на поправку, динамика восстановления положительная. Я думаю, что через неделю-полторы у него всё будет хорошо», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Эдуардом Сандлером и Антоном Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

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