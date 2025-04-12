Защитник «Динамо» Мх Кирш: футбольный бог видел, что пенальти со «Спартаком» не было

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш высказался о нереализованном пенальти в ворота его команды на 86-й минуте матча с московским «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Был уверен, что пенальти не поставят, поэтому даже особо не реагировал на эпизод. Я уводил руку за спину, площадь тела она не увеличивала. Но поставили.

Однако в момент удара Медины не переживал — футбольный бог видел, что игры рукой у меня не было. Движения навстречу мячу я не делал. Рады, что Медина не попал», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.