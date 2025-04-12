«Манчестер Сити» может лишиться одного из лидеров команды летом — A Bola

30-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может вернуться в «Бенфику» грядущим летом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, на текущий момент между сторонами идут переговоры. Подчёркивается, что Силва готов пойти на понижение заработной платы в случае возвращения в «Бенфику», выпускником академии которой он является. «Горожане» могут продать 30-летнего хавбека ввиду желания обновить состав на фоне не лучших результатов нынешнего сезона. При этом интерес к Силве также проявляет «Барселона».

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.