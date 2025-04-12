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Игрок «Динамо» Мх Шумахов рассказал об установке на матч со «Спартаком»

Игрок «Динамо» Мх Шумахов рассказал об установке на матч со «Спартаком»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал об установке команды на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Мы не должны смотреть, с кем играем, тем более дома — «Спартак», «Зенит» или ЦСКА с «Краснодаром». При своих болельщиках мы играем с двойным настроем. Дома может произойти всё что угодно.

Со «Спартаком» мы делали ставку на агрессивную игру в атаке. Хорошо прессинговали. Потихоньку набираем очки в выездных матчах», — сказал Шумахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

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