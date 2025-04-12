Колыванов раскритиковал игру новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов подверг критике футболистов «Спартака» Пабло Солари и Ливая Гарсию, перешедших в московский клуб минувшей зимой.

«Солари и Гарсия пока не показывают того, чего ждут болельщики «Спартака». Осталось всего шесть туров. Когда же ещё демонстрировать своё мастерство? За них заплатили немаленькие деньги, а пока коэффициент полезного действия сводится к минимуму», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После перехода Солари в «Спартак» он забил один гол и сделал два ассиста. Гарсия не отметился результативными действиями за красно-белых.

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