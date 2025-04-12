«Оренбург» — ЦСКА: Обляков открыл счёт в матче на 55-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 44 очка после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.