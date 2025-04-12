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«Оренбург» — ЦСКА: Обляков открыл счёт в матче на 55-й минуте

«Оренбург» — ЦСКА: Обляков открыл счёт в матче на 55-й минуте
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В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2    

На 55-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 44 очка после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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