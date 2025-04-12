«Ливерпулю» интересен Барелла, «Интер» оценивает игрока в € 100 млн — GdS

«Ливерпуль» проявляет интерес к 28-летнему полузащитнику «Интера» Николе Барелле. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» оценивают стоимость итальянского футболиста в € 100 млн. Подчёркивается, маловероятно, что мерсисайдцы согласятся приобрести Бареллу за эту сумму.

В нынешнем сезоне Барелла принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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