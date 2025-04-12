Защитник «Динамо» Мх Кирш: эмоции от победы над «Спартаком» — одни из лучших

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш поделился впечатлениями от победы над московским «Спартаком» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Приятно обыгрывать команды, которые борются за чемпионство. Такие матчи для нас очень важны. После победы над «Спартаком» мы испытали одни из лучших эмоций в этом сезоне — важное событие.

Тяжело было отбиваться от атак в конце матча, «Спартак» был явно недоволен результатом. Хотели побеждать, у них есть очень качественные исполнители. Наседали, наседали, но мы старались выстоять», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.