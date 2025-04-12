В «Зените» ожидают солд-аут на матче с «Краснодаром»

На центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» ожидается аншлаг. По состоянию на полдень субботы, 12 апреля, почти все 55 тысяч билетов на игру, поступивших в продажу, реализованы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Встреча чемпиона и лидера сезона пройдёт в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене». В прошлом сезоне стадион на Крестовском острове стал самым посещаемым в РПЛ (в среднем — 28 158 зрителей на матче).

После 23 туров чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает третье место, «Краснодар» заработал 52 очка и располагается на первой строчке.