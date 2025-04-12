В «Зените» ожидают солд-аут на матче с «Краснодаром»
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На центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» ожидается аншлаг. По состоянию на полдень субботы, 12 апреля, почти все 55 тысяч билетов на игру, поступивших в продажу, реализованы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе санкт-петербургского клуба.
Встреча чемпиона и лидера сезона пройдёт в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене». В прошлом сезоне стадион на Крестовском острове стал самым посещаемым в РПЛ (в среднем — 28 158 зрителей на матче).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 23 туров чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает третье место, «Краснодар» заработал 52 очка и располагается на первой строчке.
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