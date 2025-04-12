Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» ожидают солд-аут на матче с «Краснодаром»

В «Зените» ожидают солд-аут на матче с «Краснодаром»
Комментарии

На центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» ожидается аншлаг. По состоянию на полдень субботы, 12 апреля, почти все 55 тысяч билетов на игру, поступивших в продажу, реализованы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Встреча чемпиона и лидера сезона пройдёт в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене». В прошлом сезоне стадион на Крестовском острове стал самым посещаемым в РПЛ (в среднем — 28 158 зрителей на матче).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 туров чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и занимает третье место, «Краснодар» заработал 52 очка и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android