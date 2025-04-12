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Шикунов: у «Спартака» ужасная весна, чемпионами так не становятся!

Шикунов: у «Спартака» ужасная весна, чемпионами так не становятся!
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о последних играх красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В пятницу, 11 апреля, «Спартак» на своём поле уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«На данный момент зимние приобретения «Спартака» себя не оправдывают. У команды ужасная весна. Хорошо, что красно-белые удачно сыграли с «Зенитом» и выкарабкались. В матчах с «Рубином», «Ахматом» и Махачкалой вместо девяти очков взяли только одно.

Чемпионами так не становятся! Всех удивили, когда выгрызали землю во время игры с «Зенитом». Но нужно выгрызать каждый матч, чтобы бороться за чемпионство. По-другому золото не выиграть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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