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«МЮ» требует € 60 млн у «Ювентуса» за Хойлунда, игрок хочет вернуться в Италию — TMW

«МЮ» требует € 60 млн у «Ювентуса» за Хойлунда, игрок хочет вернуться в Италию — TMW
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«Ювентус» по-прежнему рассматривает нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда в качестве потенциальной замены для форварда Душана Влаховича в случае, если сербский футболист покинет туринский клуб грядущим летом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «красные дьяволы» запрашивают у «старой синьоры» € 60 млн за датчанина. Подчёркивается, что сам Хойлунд хочет вернуться в Италию, где он ранее выступал в составе «Аталанты». Также «Манчестер Юнайтед» не рассматривает вариант с арендой футболиста, поскольку нуждается в средствах на покупку нового форварда летом.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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