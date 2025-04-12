Стало известно состояние Меньяна, который потерял сознание в матче «Милан» — «Удинезе»

Вратаря «Милана» Мика Меньяна сегодня, 12 апреля, выпишут из больницы после столкновения с потерей сознания в матче с «Удинезе» (4:0) в 32-м туре итальянской Серии А. Об этом сообщает L’Equipe. Напомним, голкипер столкнулся с одноклубником Алексом Хименесом. После этого столкновения французского вратаря пришлось уносить с поля на носилках.

«К счастью, с Миком всё в порядке. Мы все спросили доктора, как у него дела, и он успокоил нас, сказав, что находится в больнице на обследовании, но с ним всё в порядке. Он отличный капитан», — приводит слова защитника «Милана» Маттео Габбиа L’Equipe.

В нынешнем сезоне Меньян провёл за «Милан» 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча и 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 25 млн.