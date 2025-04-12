Кварацхелия — в топ-3 зимних трансферов «ПСЖ» при катарских владельцах — L'Équipe

Авторитетное французское издание L'Équipe включило крайнего нападающего Хвичу Кварацхелию в тройку лучших зимних трансферов «Пари Сен-Жермен» в период правления в клубе катарских владельцев, которые владеют им с 2011 года.

Топ-5 лучших зимних трансферов «ПСЖ» с 2011 года:

Тьяго Мотта (перешёл зимой 2012 года из «Интера» за € 11,5 млн); Шеррер Максвелл (перешёл зимой 2012 года из «Барселоны» за € 3,5 млн); Хвича Кварацхелия (перешёл в январе 2025 года из «Наполи» за € 70 млн). Алекс (перешёл зимой 2012 года из «Челси» за € 5 млн). Дэвид Бекхэм (пришёл свободным агентом в январе 2013 года).

В составе «ПСЖ» Кварацхелия принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов.