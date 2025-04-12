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Колыванов: в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала произошёл эксцесс

Колыванов: в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала произошёл эксцесс
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Экс-нападающий национальной команды России Игорь Колыванов высказался о матче московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«В матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала произошёл эксцесс. Но при этом могу понять, что произошло с футболистами красно-белых. «Спартак» пропустил неожиданный первый мяч. Пока игроки думали, как они будут сравнивать счёт, пропустили второй гол. Махачкалинцы играют в обороне самоотверженно, у них крепкая мужская команда.

Им нужно отдать должное за то, как они бились в первом тайме и с какой энергетикой. Первый удар «Спартака» был на 45-й минуте. Уже во втором тайме красно-белые выглядели по-другому, и это логично. Когда ты дома проигрываешь со счётом 0:2, надо включать другие ресурсы. «Спартак» не реализовал свои моменты: Магомедов совершил три сумасшедших сейва, а также не был забит пенальти.

Одна команда вышла на этот матч с настроем и желанием, потому что понимала, что играет против лидера. Махачкалинцы просто «перекусали» игроков «Спартака», не дав свободного пространства. «Динамо» Махачкала сыграло очень здорово в плане организации игры. Они не боялись ещё и атаковать, были моменты у Касинтуры и Агаларова. «Спартак» этого не ожидал и устроил сам себе проблемы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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