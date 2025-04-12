«Оренбург» отправил клубную футболку в космос в честь Дня космонавтики

«Оренбург» в телеграм-канале сообщил, что отправил клубную футболку в космос в честь Дня космонавтики. Фото с экипировкой команды на орбите прислал командир международной космической станции, лётчик-космонавт, Герой России Алексей Овчинин.
«Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики:
Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»
Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»
«С Днём космонавтики! 12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос.
«Многое дал мне Оренбург – и семью,
и власть над самолётом». Ю.А. Гагарин
Сегодня многие клубы постараются вас удивить креативом и полётом мысли. У нас всё просто — футболка ФК «Оренбург» прямо сейчас находится в космосе. Шах и мат.
Командир международной космической станции лётчик-космонавт, Герой России Алексей Овчинин прислал нам фотоотчёт и видео прямо с орбиты! РПЛ, мы просто космос!» — сказано в телеграм-канале «Оренбурга».
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