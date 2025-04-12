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Гладилин: какие претензии к Солари и Гарсии? Они стараются вписаться в «Спартак»

Гладилин: какие претензии к Солари и Гарсии? Они стараются вписаться в «Спартак»
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о полузащитнике красно-белых Пабло Солари и нападающем Ливае Гарсии.

«Почему трансферы Солари и Гарсии разочаровывают? Они стараются вписаться в «Спартак». Какие к ним претензии? Они должны по два мяча в каждой игре забивать? Такого в футболе не бывает.

У них в команде сильные конкуренты, и тренер использует всех футболистов. К легионерам претензий быть не должно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После перехода Солари в «Спартак» он забил один гол и сделал два ассиста. Гарсия не отметился результативными действиями за красно-белых.

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