Гладилин: какие претензии к Солари и Гарсии? Они стараются вписаться в «Спартак»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о полузащитнике красно-белых Пабло Солари и нападающем Ливае Гарсии.

«Почему трансферы Солари и Гарсии разочаровывают? Они стараются вписаться в «Спартак». Какие к ним претензии? Они должны по два мяча в каждой игре забивать? Такого в футболе не бывает.

У них в команде сильные конкуренты, и тренер использует всех футболистов. К легионерам претензий быть не должно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После перехода Солари в «Спартак» он забил один гол и сделал два ассиста. Гарсия не отметился результативными действиями за красно-белых.