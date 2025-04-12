Кассьерра заявил, что не испытывает никакого волнения в преддверии матча с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своих эмоциях в преддверии матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который состоится завтра, 13 апреля.

– Матч с «Краснодаром» — ​один из главных в чемпионате России. Волнуетесь?

– Нет, совершенно никакого волнения и нервов. Наоборот, сильная жажда игры, особенно после ничейного результата с «Локо». Понимаем, что это важнейшая встреча сезона, в которой нам нужно победить любой ценой. Это будет особенный и важный матч, который ещё и пройдёт в день моего рождения. Надеюсь, все вместе, при бешеной поддержке наших болельщиков, мы сможем отпраздновать успех, — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

После 23 туров РПЛ «Зенит» набрал 47 очков и занимает третье место. «Краснодар» заработал 52 очка и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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