Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: победа над «Спартаком» — счастье!

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов поделился эмоциями после победы в матче со «Спартаком» (2:1), который состоялся в 24-м туре РПЛ.

«Победа над «Спартаком» — это счастье! Все мы безумно рады, но эта радость продлится лишь один день — сегодня у нас уже подготовка к следующей игре», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 встреч РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

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