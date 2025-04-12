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Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: победа над «Спартаком» — счастье!

Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: победа над «Спартаком» — счастье!
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов поделился эмоциями после победы в матче со «Спартаком» (2:1), который состоялся в 24-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Победа над «Спартаком» — это счастье! Все мы безумно рады, но эта радость продлится лишь один день — сегодня у нас уже подготовка к следующей игре», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 встреч РПЛ красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

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