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Оренбург — ЦСКА 0:2, результат матча 24-го тура РПЛ 12 апреля 2025 года

ЦСКА одержал пятую победу в РПЛ подряд, обыграв «Оренбург» в матче 24-го тура
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-синих.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

На 55-й минуте счёт в игре открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 90+4-й минуте нападающий Секу Койта укрепил преимущество армейцев.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 24 матча. ЦСКА заработал 47 очков после 24 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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