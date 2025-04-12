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ЦСКА одержал пятую победу в РПЛ подряд, обыграв «Оренбург» в матче 24-го тура

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-синих.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте счёт в игре открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 90+4-й минуте нападающий Секу Койта укрепил преимущество армейцев.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 24 матча. ЦСКА заработал 47 очков после 24 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.