Глушаков: «Спартак» для соперников — как красная тряпка для быка

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о последних результатах московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В пятницу, 11 апреля, красно-белые на своём поле уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2) в 24-м туре чемпионата России.

«Спартак» пока не выбыл из чемпионской гонки. Но вот говоришь болельщикам, что главное — не терять свои очки в таких матчах, как с «Динамо» Махачкала. Они: «Да мы всех хлопнем!» А «Спартаку», наоборот, сложнее играть именно такие матчи, где нужно преодолевать себя. «Спартак» для соперников — как красная тряпка для быка. Всё другое: настрой, подготовка.

Также я не понял, почему пенальти пошёл бить не Барко. Медина сам взял это на себя и не забил. Может, недопонимания внутри команды тоже есть. Это был один из ключевых пенальти и, возможно, одни из важнейших очков в сезоне», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.