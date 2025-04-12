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Глушаков: «Спартак» для соперников — как красная тряпка для быка

Глушаков: «Спартак» для соперников — как красная тряпка для быка
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о последних результатах московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В пятницу, 11 апреля, красно-белые на своём поле уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2) в 24-м туре чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Спартак» пока не выбыл из чемпионской гонки. Но вот говоришь болельщикам, что главное — не терять свои очки в таких матчах, как с «Динамо» Махачкала. Они: «Да мы всех хлопнем!» А «Спартаку», наоборот, сложнее играть именно такие матчи, где нужно преодолевать себя. «Спартак» для соперников — как красная тряпка для быка. Всё другое: настрой, подготовка.

Также я не понял, почему пенальти пошёл бить не Барко. Медина сам взял это на себя и не забил. Может, недопонимания внутри команды тоже есть. Это был один из ключевых пенальти и, возможно, одни из важнейших очков в сезоне», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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