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Гюлер заявил Пересу, что покинет «Реал», если Анчелотти продолжит тренировать клуб — RMC

Гюлер заявил Пересу, что покинет «Реал», если Анчелотти продолжит тренировать клуб — RMC
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20-летний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер заявил президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что он покинет клуб, если в следующем сезоне главным тренером команды останется Карло Анчелотти. Об этом сообщает Real Madrid Confidential.

По информации источника, «Королевский клуб» не рассматривает вариант с уходом турецкого футболиста, в связи с чем Перес оказался в затруднительном положении, и ему предстоит решить, что лучше для будущего «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что Гюлер недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет Анчелотти. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 1170 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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