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Дмитрий Андреев: «Оренбург» доминировал, но у ЦСКА есть класс, который дорого стоит

Дмитрий Андреев: «Оренбург» доминировал, но у ЦСКА есть класс, который дорого стоит
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Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о поражении команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. В этой встрече подопечные Владимира Слишковича уступили со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«ЦСКА выше классом. Я смотрел матч на стадионе. «Оренбург» доминировал, контролировал мяч, создал больше моментов. Но у ЦСКА есть класс, который стоит дорого и которого нет у «Оренбурга». Если мы играем дома с лидерами, от нас ждут победы. Но доминировать все 90 минут с тем же ЦСКА мы не можем. В конце просаживаемся», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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