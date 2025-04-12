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Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: Матич двумя уколами победил Онана

Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: Матич двумя уколами победил Онана
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Спортивный комментатор Okko Денис Казанский высказался о первом матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором французский «Лион» на своём поле принимал английский «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

«Очень странное ощущение от игры «МЮ» и «Лиона». По статусу команд матч, пожалуй, может тянуть и на Лигу чемпионов. Но по факту мы увидели невысокий стандарт футбола. В сравнении с тем, что видели в среду и во вторник – это другая лига. Во всех смыслах слова.

Важен контекст: матч воспринимали как противостояние Матича и Онана. И Матич своими двумя уколами победил Онана, потому что первый гол Онана запустил – это его вина, второй – тоже частично его вина. Таким образом, Матич, который сказал про Онана, что он худший вратарь в истории «МЮ», даже не выходя на поле, помог своим ребятам забить.

С другой стороны – «Юнайтед» отыгрался, мог и выиграть. Игра показала, что там достаточно людей, которые могут менять результат. Рубен Аморим консервативно подошёл к выбору состава, после матча с «Сити» ничего не поменял и, думаю, сильно опасался французов. Но «МЮ» имеет больше класса, возможностей, вариативности, и во втором тайме, изменив атаку, гости получили и результат. Ну а дальше «Лион», у которого было достаточно шансов, использовал такой лишь на последней минуте.

Кажется, всё закончилось логично. Но «МЮ» уже показывал, что на своём поле команда преображается. Если клуб и играет в футбол высокого качества, то как раз в Лиге Европы и на «Олд Траффорд». Поэтому у «Манчестера» отличные шансы, чтобы пройти всю дорогу до Бильбао», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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