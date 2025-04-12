Вратарь «Динамо» Мх Магомедов рассказал, что был готов к пенальти «Спартака»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов поделился мнением о пенальти в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), который не реализовал футболист красно-белых Хесус Медина.

«Считаю, что пенальти в наши ворота не было. Защитник не играл рукой, не делал никакого движения — мяч просто попал в неё. Назначили, но справедливость восторжествовала — Медина попал в перекладину.

Конечно, удивился, что 11-метровый бил именно он. Знал, что штатный пенальтист «Спартака» — Барко. Но в тот момент я вспомнил, что перед кубковой игрой в Махачкале мы изучали пенальтистов. В их числе был Медина, и я был уверен, что он пробьёт именно в правый верхний от себя угол. Он попал в перекладину без моего касания, но думаю, что я бы в любом случае взял этот удар», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.