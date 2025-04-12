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Кроос подверг критике «Реал» после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

Кроос подверг критике «Реал» после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ
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Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал бывших партнёров по команде после их разгромного поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«После счёта 0:2 казалось, что всё потеряно. По моему опыту, если «Реал» проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: «Пожалуйста, не забивайте нам четвёртый!»

В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на «Бернабеу». Мы должны атаковать без остановки», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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