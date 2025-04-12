Кроос подверг критике «Реал» после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал бывших партнёров по команде после их разгромного поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

«После счёта 0:2 казалось, что всё потеряно. По моему опыту, если «Реал» проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: «Пожалуйста, не забивайте нам четвёртый!»

В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на «Бернабеу». Мы должны атаковать без остановки», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Ответная игра состоится 17 апреля.