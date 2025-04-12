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«Спартак» поздравил Мартинса с 100-м матчем за клуб, в нём команда уступила «Динамо» Мх

«Спартак» поздравил Мартинса с 100-м матчем за клуб, в нём команда уступила «Динамо» Мх
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«Спартак» поздравил полузащитника команды Кристофера Мартинса с 100-м матчем в составе красно-белых. Люксембургский футболист провёл юбилейную игру за московский клуб в 24-м туре чемпионата России с махачкалинским «Динамо». В этой встрече команда Деяна Станковича потерпела поражение со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«17 голов за «Спартак», памятный дубль «Зениту», выигранный Кубок России — 2022 и самоотдача в каждом матче — это наш Крис! Надеемся, что новые игры в красно-белой футболке получатся более радостными, чем юбилейная», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В матче с махачкалинским «Динамо» 28-летний полузащитник провёл на поле все 90 минут. Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года.

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Как появился «Спартак»:

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