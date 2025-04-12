«Спартак» поздравил Мартинса с 100-м матчем за клуб, в нём команда уступила «Динамо» Мх
Поделиться
«Спартак» поздравил полузащитника команды Кристофера Мартинса с 100-м матчем в составе красно-белых. Люксембургский футболист провёл юбилейную игру за московский клуб в 24-м туре чемпионата России с махачкалинским «Динамо». В этой встрече команда Деяна Станковича потерпела поражение со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«17 голов за «Спартак», памятный дубль «Зениту», выигранный Кубок России — 2022 и самоотдача в каждом матче — это наш Крис! Надеемся, что новые игры в красно-белой футболке получатся более радостными, чем юбилейная», — написано в телеграм-канале «Спартака».
В матче с махачкалинским «Динамо» 28-летний полузащитник провёл на поле все 90 минут. Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года.
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:45
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:18