«Спартак» поздравил Мартинса с 100-м матчем за клуб, в нём команда уступила «Динамо» Мх

«Спартак» поздравил полузащитника команды Кристофера Мартинса с 100-м матчем в составе красно-белых. Люксембургский футболист провёл юбилейную игру за московский клуб в 24-м туре чемпионата России с махачкалинским «Динамо». В этой встрече команда Деяна Станковича потерпела поражение со счётом 1:2.

«17 голов за «Спартак», памятный дубль «Зениту», выигранный Кубок России — 2022 и самоотдача в каждом матче — это наш Крис! Надеемся, что новые игры в красно-белой футболке получатся более радостными, чем юбилейная», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В матче с махачкалинским «Динамо» 28-летний полузащитник провёл на поле все 90 минут. Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года.

Как появился «Спартак»: