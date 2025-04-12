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Ледяхов: Медина нарушил игровую дисциплину, штатный пенальтист «Спартака» — Барко

Ледяхов: Медина нарушил игровую дисциплину, штатный пенальтист «Спартака» — Барко
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о нереализованном пенальти полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины на 86-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Момент с пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала говорит о том, что у Станковича не всё под контролем в команде. Штатный пенальтист — Барко. Однако он выглядел на поле неважно, поэтому даже не сопротивлялся, когда Медина взял мяч.

Если игрок уверен в своих силах, он идёт и исполняет, но Барко не стал возмущаться. Мне кажется, Медина нарушил игровую дисциплину. Не знаю, как они будут решать этот вопрос, однако потеря трёх очков может быть фундаментальной для команды», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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