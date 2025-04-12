ЦСКА повторил достижение команды Газзаева по успешности старта календарного года в РПЛ

Победа в матче 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0) стала пятой подряд для ЦСКА в РПЛ. Всего после возобновления Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 16 очков в шести встречах. В последний раз армейцы также успешно начинали календарный год в 2002-м, когда команду возглавлял Валерий Газзаев. При нём ЦСКА тоже набрал 16 очков в шести играх. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Последний раз красно-синие проигрывали в чемпионате России в матче 16-го тура, где они уступили «Ростову» со счётом 1:2. Эта игра состоялась 23 ноября.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: