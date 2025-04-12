Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА повторил достижение команды Газзаева по успешности старта календарного года в РПЛ

ЦСКА повторил достижение команды Газзаева по успешности старта календарного года в РПЛ
Комментарии

Победа в матче 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0) стала пятой подряд для ЦСКА в РПЛ. Всего после возобновления Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 16 очков в шести встречах. В последний раз армейцы также успешно начинали календарный год в 2002-м, когда команду возглавлял Валерий Газзаев. При нём ЦСКА тоже набрал 16 очков в шести играх. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

Последний раз красно-синие проигрывали в чемпионате России в матче 16-го тура, где они уступили «Ростову» со счётом 1:2. Эта игра состоялась 23 ноября.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место.

Материалы по теме
Дмитрий Андреев: «Оренбург» доминировал, но у ЦСКА есть класс, который дорого стоит

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android