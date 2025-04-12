ЦСКА повторил достижение команды Газзаева по успешности старта календарного года в РПЛ
Поделиться
Победа в матче 24-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0) стала пятой подряд для ЦСКА в РПЛ. Всего после возобновления Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 16 очков в шести встречах. В последний раз армейцы также успешно начинали календарный год в 2002-м, когда команду возглавлял Валерий Газзаев. При нём ЦСКА тоже набрал 16 очков в шести играх. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55' 0:2 Койта – 90+4'
Последний раз красно-синие проигрывали в чемпионате России в матче 16-го тура, где они уступили «Ростову» со счётом 1:2. Эта игра состоялась 23 ноября.
После 24 матчей Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:45
-
12:35
-
12:28
-
12:25
-
12:18