Игрок «Динамо» Мх Пальцев: со «Спартаком» мы набрали достаточное количество очков

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о минувшем матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

«Матчи со «Спартаком» в чемпионате и Кубке России оставили положительные впечатления. Если суммировать две игры со «Спартаком» в РПЛ, то мы набрали достаточное количество очков. Сыграли очень хорошо», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.