Игрок «Динамо» Мх Пальцев: со «Спартаком» мы набрали достаточное количество очков
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о минувшем матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Матчи со «Спартаком» в чемпионате и Кубке России оставили положительные впечатления. Если суммировать две игры со «Спартаком» в РПЛ, то мы набрали достаточное количество очков. Сыграли очень хорошо», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.
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