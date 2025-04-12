Тренер «Оренбурга» Слишкович — о поражении от ЦСКА: даже ничьей был бы недоволен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о домашнем матче с московским ЦСКА (0:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«У «Оренбурга» было преимущество по всем показателям. Кроме самого главного. Причина? Если бы была ничья, я был бы очень недоволен, а о поражении даже не говорю. У нас было всё, чтобы победить, но, к сожалению, не хватило нескольких моментов, концентрации, ударов в створ. Случилось так, что такая сильная команда, как ЦСКА, наказала за одну маленькую ошибку в штрафной, контратаку я не считаю.

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Моё мнение — «Оренбург» должен был выиграть. ЦСКА просто не знали, как ответить ни на наш прессинг, на игру особенно в первом тайме, но сейчас это только слова. Мы остались без очков. Продолжаем дальше работу, ждём следующую игру, и мы должны попробовать её выиграть», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.