Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил шансы команды остаться в РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о шансах команды остаться в чемпионате России.

«Шансы на сохранение прописки в РПЛ у «Оренбурга» пока очень хорошие. Мы гораздо сильнее по игре тех же «Пари НН» и «Химок». Следующая игра с махачкалинским «Динамо», потом будут «Химки». Там надо набирать очки, шансы на выживание остаются», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 14 очков и на текущий момент занимает последнее, 16-е место, находясь в зоне прямого вылета.

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