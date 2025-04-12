Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил шансы команды остаться в РПЛ

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев оценил шансы команды остаться в РПЛ
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о шансах команды остаться в чемпионате России.

«Шансы на сохранение прописки в РПЛ у «Оренбурга» пока очень хорошие. Мы гораздо сильнее по игре тех же «Пари НН» и «Химок». Следующая игра с махачкалинским «Динамо», потом будут «Химки». Там надо набирать очки, шансы на выживание остаются», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 14 очков и на текущий момент занимает последнее, 16-е место, находясь в зоне прямого вылета.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Андреев: «Оренбург» доминировал, но у ЦСКА есть класс, который дорого стоит

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android