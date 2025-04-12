Глушков ответил, требовали ли игроки «Динамо» Мх премиальные после победы над «Спартаком»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался относительно премиальных после выездной победы над московским «Спартаком» (2:1).

— После победы над «Спартаком» требовали премиальные?

— У нас и так положены премиальные. Может быть, будет что-то большее, посмотрим. Конечно, в раздевалке покричали, но это больше в шутку. Посмотрим, как решит руководство, — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.